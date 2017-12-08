Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и программе рефинансирования ипотеки

Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.
Минимальная ставка – 8,85% – действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнеров Банка, и молодых семей. Снижена ставка и попрограмме рефинансирования ипотечного кредита. Теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 9,05%.
Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования.
Узнать подробные условия ипотечных программ.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.