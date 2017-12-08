Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и программе рефинансирования ипотеки

Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Минимальная ставка – 8,85% – действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнеров Банка, и молодых семей. Снижена ставка и попрограмме рефинансирования ипотечного кредита. Теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 9,05%.

Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования.

Узнать подробные условия ипотечных программ.