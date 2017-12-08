Бинбанк автоматизировал бюджетное планирование и контроль с помощью решения «1С»

В Бинбанке внедрена централизованная система управления расходами, позволяющая автоматизировать процессы бюджетного планирования и контроля. Технологичной основой стало решение «1С» компании «АйТи Капитал», адаптированное под потребности банка. Основными критериями выбора ИТ-платформы послужили сжатые сроки внедрения, наличие необходимой функциональности, дружелюбный интерфейс и способность системы быстро реагировать на изменения процессов.

Ключевым результатом проекта стала централизация всех функций управления расходами на единой ИТ-платформе, что позволило банку более точно планировать тысячи регулярных ежемесячных платежей и время на их обработку, существенно снизить трудозатраты на выполнение операций и повысить прозрачность процессов для всех участников.