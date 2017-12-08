Деловая и общественная среда благоприятствуют женскому предпринимательству - результаты четвертой волны оценки женской предпринимательской активности

Женщины-предпринимательницы отмечают рост доступности финансирования бизнеса, позитивные изменения качества образовательных программ, а также растущее общественное одобрение женщин, открывающих свое дело.

Индекс женской предпринимательской активности WBI (Woman Business Index)[1] в 3 квартале 2017 года составил 69,1 п.п. С момента старта исследования в 2015 году Индекс вырос на 13 п.п.

Таковы результаты четвертой волны оценки Индекса женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index) . Регулярное исследование уровня благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России проводится по инициативе Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» и Банка УРАЛСИБ при поддержке Агентства стратегических инициатив. Оператором исследования выступает Аналитический центр НАФИ.

Индекс женской предпринимательской активности WBI представляет собой агрегированный относительный показатель, характеризующий деловую активность женщин с трех позиций: культура предпринимательства (отношение общества к женщинам-предпринимателям); предпринимательская экосистема (оценка условий ведения бизнеса, доступность инфраструктуры, финансов, бизнес-образования и др.), личные качества женщины (оценка качества жизни женщины и ее профессиональных навыков).

По итогам четвертой волны позитивную оценку получили частные индексы «Культура предпринимательства» (71,2 п.п.) и «Личные качества» (66,8 п.п.). Оценки культуры предпринимательства улучшились на 5 п.п., а оценки личных качеств остались без изменений по сравнению с предыдущей волной.

Частный индекс «Предпринимательская экосистема» продемонстрировал значение ниже среднего (57,6 п.п.). При этом с 2015 года значение этого индекса стабильно растет (на 11 п.п.)

Надия Черкасова председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: «Данные индекса женской предпринимательской активности, с помощью которого два раза в год мы замеряем уровень деловой и социальной среды по развитию женского предпринимательства по стране, показывают рост по многим показателям, и в частности самого индекса на 13 пунктов, что говорит о системной работе, проведенной в течение трех последних лет».

Константин Бобров, Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: «Для Банка УРАЛСИБ, активно работающего с клиентами МСБ, и планирующего развивать присутствие в данном клиентском сегменте в стратегической перспективе, это исследование имеет серьезное значение. Поскольку оно позволяет нам четко понимать проблемы и потребности и малого бизнеса в целом, и женщин предпринимателей, как особой категории клиентов, требующей отдельного внимания и отдельных подходов. А соответственно ­ помогает нам наиболее эффективно выстраивать работу в этом сегменте, формировать востребованную линейку продуктов и сервисов».

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Сегодня Индекс женской предпринимательской активности WBI – ключевой показатель качества среды для женского предпринимательства в стране. Уникальность Индекса заключается в его комплексности – в нем учитываются как внешние факторы, влияющие на развитие бизнеса (финансовая доступность, образовательная инфраструктура и др.), так и внутренние, субъективные факторы (как женщина воспринимает свои личные качества, как влияет общественное мнение). По итогам 4-ой волны исследования мы наблюдаем положительные изменения практически по всем компонентам. Серьезно меняется в лучшую сторону отношение общества к женщине в бизнесе, однако все еще требуется серьезная работа по совершенствованию инфраструктуры для развития бизнеса».

[1] Всероссийский опрос проведен в феврале 2017 г. Опрошено 1006 женщин, не ведущих предпринимательскую деятельность и 500 руководительниц предприятий из 8 федеральных округов.

Каждому опрошенному респонденту присваивалось среднее значение на основе выделенных индикаторов, которое в дальнейшем нормировалось в пределах о 0 до 100. Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок, ниже 50 – на преобладание негативных.