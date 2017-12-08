Банк «Российский капитал» и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве

7 декабря 2017 года в Перми состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Михаила Кузовлева. В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между банком «Российский капитал» и Пермским краем..

Соглашение направлено на установление стратегического партнерства для решения приоритетных задач социально-экономического развития региона. В Пермском крае «Российский капитал» имеет долгосрочные интересы, связанные с кредитованием малого бизнеса, модернизацией инфраструктуры, а также с развитием строительной индустрии и ипотеки.

В рамках подписанного соглашения банк готов рассматривать возможность участия в разработке и реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве, инфраструктурном строительстве, дорожно-транспортной и других сферах.

«Банк «Российский капитал» является 100% государственным, и нам важно, что банк уже присутствует в крае, его филиал уже год работает в регионе, — подчеркнул значимость соглашения губернатор Пермского края Максим Решетников. — Приоритет для нас — выстраивание прозрачной и понятной системы кредитования в строительной отрасли. Нужно сделать все, чтобы у людей было понимание, что они вовремя получат жилье в новостройке».

Как отметил Председатель Правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, после смены акционера банк сменит и бренд на «ДОМ. РФ Банк». «Мы будем фокусироваться на ипотечном кредитовании жителей и кредитовании строительных организаций. Для нас сотрудничество с Пермским краем приоритетно, уверен, что подписание сегодняшнего соглашения придаст новый импульс нашей совместной работе», — уточнил Михаил Кузовлев.