За ноябрь 2017 года Сбербанк заработал 64,3 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2017 года в методику внесены уточнения. В целях сопоставимости данные за 2016 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой.

Ключевые факты ноября:

За ноябрь 2017 года банк заработал 64,3 млрд руб. чистой прибыли.

В ноябре привлеченные средства клиентов увеличились в реальном выражении на 113 млрд руб., или на 0,7%.

В ноябре банк выдал рекордный объем розничных кредитов – около 240 млрд руб. и более 1 трлн руб. кредитов юридическим лицам.

В ноябре банк сократил объем просроченной задолженности клиентов на 14,4 млрд руб.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«В ноябре Сбербанк выдал максимальный за всю историю месячный объем розничных кредитов – порядка 240 млрд рублей – и показал хороший рост кредитов корпоративным клиентам на фоне улучшения качества кредитов. Банку удалось также нарастить объем привлеченных средств клиентов – юридических и физических лиц – и обеспечить рост чистых комиссионных доходов более чем на 15%».

Комментарии по итогам 11 месяцев 2017 года:

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 11 месяцев 2016 года на 7,9% и составил 1,1 трлн руб. Драйверы роста прежние – снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход увеличился на 15,6% до 320 млрд руб. Операции с банковскими картами и банковское страхование остаются главными драйверами роста – по обеим статьям темпы прироста относительно итогов 11 месяцев прошлого года составили 28%.

Операционный доход до резервов увеличился относительно 11 месяцев прошлого года на 15,5%, что значительно – на 9,6 п.п. – превышает темп роста операционных расходов за тот же период. Рост операционных расходов на 5,9% связан с изменением в текущем году методики учета расходов для более равномерного начисления расходов в течение года, а также с проведенной индексацией заработной платы персонала. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы сократились по сравнению с 11 месяцами прошлого года на 1,0% или на 1,8 млрд руб., что является результатом проводимой в банке программы оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам за 11 месяцев составило 30,2%, что лучше уровня аналогичного периода прошлого года на 2,7 п.п.

Расходы на совокупные резервы в ноябре составили 19,7 млрд руб. Всего по итогам 11 месяцев – 281 млрд руб., что на 4,7% больше расходов за аналогичный период предыдущего года. Созданные на 1 декабря резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 780 млрд руб., чистая прибыль составила 624 млрд руб., в т.ч. за ноябрь – 64,3 млрд руб.

Активы в ноябре увеличились на 0,7% и превысили 22,7 трлн руб. В реальном выражении (без учета валютной переоценки) активы выросли на 0,4%. Основной фактор роста активов – наращивание кредитного портфеля клиентов.

В ноябре корпоративным клиентам выдано более 1 трлн руб., всего с начала года – более 9,6 трлн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 1,7% в номинальном и на 1,3% в реальном выражении. Остаток портфеля превысил 12,1 трлн руб.

В ноябре банк снова обновил рекорд по объему выдачи кредитов частным клиентам, выдав за месяц почти 240 млрд руб. Исторический максимум превышен и по выдаче жилищных, и по выдаче потребительских кредитов. Всего за 11 месяцев банк выдал частным клиентам кредитов на 1,9 трлн руб. – на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост портфеля в ноябре составил 2,0%. Остаток достиг 4,84 трлн руб.

Плановая работа с проблемной задолженностью заемщиков позволила банку в ноябре сократить объем просроченной задолженности на 14,4 млрд руб. Это положительно сказалось на доле просроченной задолженности в кредитном портфеле, которая за месяц снизилась на 0,1 п.п. до 2,5%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,7% на 1 ноября текущего года без учета Сбербанка).

Портфель ценных бумаг в ноябре изменился незначительно – рост на 0,4% – и на 1 декабря составил 2,46 трлн руб. В структуре портфеля 54% составляют государственные ценные бумаги, в том числе облигации Банка России, и 37% – облигации корпоративных эмитентов.

В ноябре средства клиентов увеличились на 1,0% в номинальном и на 0,7% в реальном выражении. Выросли как средства юридических лиц (+1,4% в реальном выражении), так и частных клиентов (+0,3% в реальном выражении). На 1 декабря привлеченные средства клиентов составляют 17,2 трлн руб. и занимают 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 декабря 2017 года составляют 2 658 млрд руб.

Величина общего капитала на эту же дату составляет 3 653 млрд руб. Основной фактор роста общего капитала – заработанная прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли в ноябре на 289 млрд руб. до 24,8 трлн руб. в основном за счет кредитного портфеля.

По оперативным данным значения нормативов на 1 декабря 2017 года составили:

Н1.1 – 10,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)

Н1.2 – 10,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

Н1.0 – 14,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

Показатели ПАО Сбербанк за 11 месяцев 2017 года (РПБУ, неконсолидированные данные)