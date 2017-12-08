Сбербанк победил в номинации Банк №1 в транзакционном бизнесе

Сбербанк стал лауреатом премии «Ежегодная международная премия в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина» в номинации «Банк №1 в сфере транзакционного бизнеса» за достижения в транзакционном бизнесе.

В 2017 году доля Сбербанка составляет 32% от всех транзакций на рынке России; доля кассовых операций в удалённых каналах обслуживания составила 87%, что позволило клиентам сэкономить 27 млн часов в год. Более миллиона предпринимателей были подключены к сервису для корпоративных клиентов 20х7. Время проведения платежей внутри банка сократилось в 7 раз: с 23 мин. в январе 2016 года до 3 мин. в январе 2017 года.

Ежегодная международная премия журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина вручается с 2005 года. Её лауреатами становятся топ-менеджеры, предприятия и финансовые организации, которые внесли вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.