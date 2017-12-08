Рост доходов в Иркутской области опережает общероссийский уровень

Второе заседание межрегиональной общественной инициативной группы, созданной для обсуждения альтернативной модели социально-экономической политики - модели «государства развития» - состоялось в Москве. Участие в мероприятии, посвященном бюджетной политике и проблемам социально-экономического развития регионов в контексте реализации этой модели, принял Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона рассказал о достигнутых результатах, отдельно обозначив первоочередные задачи и предложения на будущее. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В 2016 году Правительством Иркутской области был разработан антикризисный план, который направлен на наращивание собственного доходного потенциала региона, - сказал Сергей Левченко. - Принимаемые меры позволили нарастить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2016 году на 24,6 млрд. рублей или на 23% к уровню 2015 года. Бюджеты 2016 и 2017 годов стали лучшими по доходам за всю историю Иркутской области.

За 9 месяцев 2017 года рост налоговых и неналоговых доходов существенно опережает общероссийский уровень (на 4,2%). Системная работа и тесное взаимодействие с крупными налогоплательщиками региона позволили в 2016 году в полтора раза увеличить поступления налога на прибыль организаций.

Отдельно Сергей Левченко остановился на вопросах лесопромышленного комплекса. Все лесозаготовители знают: чтобы рассчитывать на поддержку Правительства Иркутской области, нужно платить налоги. Проведенная работа более чем на 60% повысила налоговую отдачу в целом от лесной отрасли региона. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от предприятий ЛПК (4,7 млрд. рублей) только за 9 месяцев 2017 года увеличились в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года и на 1,7 млрд. рублей превысили показатель за 2015 год (3,05 млрд. рублей).

- Мы видим очень серьезные резервы для повышения налоговых отчислений от предприятий лесного комплекса в бюджеты всех уровней, - сказал Губернатор.

Отмена в свое время пошлин на пиломатериалы не принесла желаемых результатов. Сейчас на экспорт идет больше обработанного леса. Проблема в том, что, как правило, это условно переработанный пиломатериал плохого качества, с очень низкой добавленной стоимостью. На самой дешевой пилораме с использованием нелегальной рабочей силы из бревна делается лафет, который потом попадает под нулевую таможенную пошлину. Поскольку это беспошлинный товар, таможня обязана его выпустить под минимальным контролем, запросив минимум документов. При этом федеральный бюджет теряет миллиарды рублей, которые могли быть получены через таможенные пошлины, а региональный бюджет недополучает инвестиции в глубокую переработку, соответственно налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество. Необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос дифференциации системы налогообложения вывозимых на экспорт пиломатериалов.Другая предлагаемая мера, касающаяся в первую очередь лесной отрасли, – это борьба с неформальной занятостью, что позволяет значительно увеличить поступления НДФЛ.