Эксперты сайта HeadHunter провели аналитику вакансий и составили топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 180 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 38 000 рублей.
«Соискатели же, которые искали работу в ноябре, указывали среднее ожидаемое вознаграждение 43 000 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Эту разницу нельзя назвать критической, более того, это нормально, когда ожидания несколько опережают предложение на рынке. Тем более, что большинство соискателей при смене работы рассчитывают на рост зарплаты на новом месте».
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Директор филиала
|От 180 000 до 200 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23151428
|Механик золотоизвлекательной фабрики
|От 120 000 до 125 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23606340
|Руководитель отдела телемаркетинга холдинга
|От 100 000 до 250 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23321923
|Старший Java-разработчик
|От 100 000 до 130 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23502120
|Маркетолог / Интернет-маркетолог
|От 80 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23582201
|Руководитель пекарен полного цикла
|От 80 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23636701
|Водитель с грузовым автомобилем
|От 70 000 до 90 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/22797787
|Повар полевой партии
|От 70 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23471469
|Автоэлектрик-диагност
|От 60 000 до 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23024289
|Колорист
|От 50 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/23299073