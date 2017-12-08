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Топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске

8 декабря 2017

Эксперты сайта HeadHunter провели аналитику вакансий и составили топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 180 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 38 000 рублей.

«Соискатели же, которые искали работу в ноябре, указывали среднее ожидаемое вознаграждение 43 000 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Эту разницу нельзя назвать критической, более того, это нормально, когда ожидания несколько опережают предложение на рынке. Тем более, что большинство соискателей при смене работы рассчитывают на рост зарплаты на новом месте».

Должность Размер предлагаемой ЗП  
Директор филиала От 180 000 до 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23151428
Механик золотоизвлекательной фабрики От 120 000 до 125 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23606340
Руководитель отдела телемаркетинга холдинга От 100 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23321923
Старший Java-разработчик От 100 000 до 130 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23502120
Маркетолог / Интернет-маркетолог От 80 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23582201
Руководитель пекарен полного цикла От 80 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23636701
Водитель с грузовым автомобилем От 70 000 до 90 000 руб. https://hh.ru/vacancy/22797787
Повар полевой партии От 70 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23471469
Автоэлектрик-диагност От 60 000 до 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23024289
Колорист  От 50 000 руб. https://hh.ru/vacancy/23299073

/ СИА /
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