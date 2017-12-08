Топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске

Эксперты сайта HeadHunter провели аналитику вакансий и составили топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 180 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 38 000 рублей.

«Соискатели же, которые искали работу в ноябре, указывали среднее ожидаемое вознаграждение 43 000 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Эту разницу нельзя назвать критической, более того, это нормально, когда ожидания несколько опережают предложение на рынке. Тем более, что большинство соискателей при смене работы рассчитывают на рост зарплаты на новом месте».