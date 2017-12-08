Первая ледовая переправа открыта в Иркутской области для безопасного пересечения реки Лены

После технического освидетельствования – контрольной проверки грузоподъемности, визуального осмотра – на реке Лене накануне была допущена к эксплуатации ледовая переправа в районе деревни Кривая Лука.

Однополосная ледовая трасса с приоритетом одного направления «Пашня – Кривая Лука», протяженностью 480 метров и шириной 20 метров, при благоприятных погодных условиях и удовлетворительном состоянии ледового полотна будет функционировать до весны.

В настоящее время толщина льда в 28 сантиметров позволяет выдержать вес автомобиля до 5 тонн.

Эта пока единственная в Иркутской области автомобильная дорога по льду для безопасного пересечения водного объекта. Всего же в зимний период 2017-2018 года планируется к открытию 50 ледовых переправ областного и муниципального значения, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.