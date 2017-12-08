Братчанка заехала в квартиру, выигранную по акции в «Слате»

7 декабря прошло награждение победителей акции «Счастливый чек» от сети супермаркетов «Слата». Сегодня, 8 декабря братчанка Ирина Банщикова, выигравшая главный приз, вместе со всей семьей побывала в своей квартире в ЖК «Предместье» (застройщик — АО «УКС города Иркутска»).

Напомним, сеть супермаркетов «Слата» разыграла между своими покупателями ценные призы, главным призом стала однокомнатная квартира. По условиям конкурса, нужно было купить 3 товара, участвующих в акции, заполнить чек и скинуть его в специальный короб. Розыгрыш проходил в прямом эфире программы «Утренний коктейль» на СТС.

Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока.

Образована в 2002 году.

Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.