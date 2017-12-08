МФЦ для бизнеса открылся на базе Промсвязьбанка в Томске

Центр оказания услуг (ЦОУ) для предпринимателей малого и среднего бизнеса открылся в головном офисе Промсвязьбанка в Томске по адресу: пр-т Ленина, 82Б. Теперь в рамках «одного окна» предприниматели смогут получить 90 продуктов и услуг Промсвязьбанка и 70 государственных и муниципальных услуг.

«МФЦ для бизнеса» открыт в соответствии с поручением Губернатора Томской области о реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Томская область входит в число 34 регионов, участвующих в федеральном проекте «МФЦ для бизнеса».

«МФЦ для бизнеса» - важный элемент системы по поддержке малого и среднего предпринимательства, которую мы выстраиваем в нашем регионе. Предпринимателям важно иметь возможность в одном месте получить консультацию, справку, оформить документы. Раньше на это требовалось несколько дней хождения по инстанциям. Здесь же все сконцентрировано в одном месте. Окно госуслуг для бизнеса, появившееся в самом центре города в Промсвязьбанке, привлечет большое количество предпринимателей, которые, в свою очередь, могут найти здесь все необходимые банковские услуги. Все вместе это упростит томичам ведение своего дела и, в конечном счете, поможет развивать экономику региона», - отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«Такой сервис предоставляет бизнесу самые востребованные госуслуги — это услуги Росреестра, налоговой службы и так далее. Также здесь можно узнать о формах поддержки, услугах федеральной Корпорации МСП, подключиться к порталу «Бизнес-навигатор». Кратко говоря, теперь можно зайти в этот банк простым человеком, а выйти индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, имеющим расчетный счет и печать предприятия», - отметил директор томского МФЦ Игорь Култаев.

«Наш банк всегда концентрировался именно на работе с малым и средним бизнесом. И мы одними из первых поддержали инициативу региональной власти по созданию такого сервиса. На наш взгляд, «МФЦ для бизнеса» - это целая экосистема оказания услуг для предпринимателей. Мы намерены развивать это направление дальше, в том числе за счет оказания консалтинговых и нотариальных услуг», - отметил региональный директор томского офиса Промсвязьбанка Андрей Сальников.

Первым клиентом бизнес-окна МФЦ в Промсвязьбанке стал директор предприятия «Респект» Дмитрий Шумаков: всего за пару минут оператор зарегистрировал предпринимателя в «Бизнес-навигаторе МСП» и выдал соответствующий сертификат.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru