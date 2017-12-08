Погрузка на ВСЖД за одиннадцать месяцев выросла на 2,6% до 59,2 млн тонн

По итогам работы в январе-ноябре 2017 года показатель погрузки достиг 59,2 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,6%.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 39,3%, цветных металлов – на 12,5%, железной руды – на 5,4%, каменного угля – на 4,6%, бумаги – на 2,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 1,9%, промышленного сырья – на 1,8%.

Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась – на 18,9%, а нефтяных грузов – на 2,8%.

Грузооборот за 11 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 231,2 млрд ткм.

В ноябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов, что соизмеримо с показателем ноября прошлого года.