Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова - «Аналитик года»

Главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономического анализа Наталия Орлова стала лауреатом национальной премии «Финансовый Олимп — 2017» в категории «Аналитик года». Награждение состоялось в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Я благодарю экспертный совет премии за высокую оценку моей работы. Центр макроэкономического анализа формирует независимую оценку макроэкономической ситуации в России и в мире и предоставляет необходимую аналитическую поддержку подразделениям Альфа-Банка. Мы видим большую востребованность этой экспертизы как внутри банка, так и среди наших корпоративных клиентов и в СМИ», - отметила Наталия Орлова.

Лауреаты премии «Финансовый Олимп – 2017» были определены по итогам голосования экспертного совета, в состав которого входят представители профильных министерств, ведомств и федеральных служб, законодательной и исполнительной власти, аудиторских и консалтинговых компаний, общественных организаций и СМИ. Данные для рэнкинга аналитиков были предоставлены компанией «Медиалогия».

«Финансовый Олимп» - старейшая из российских финансовых премий, которая вручается лидерам рынка с 1995 года. Ежегодно профессиональной наградой отмечаются успехи компаний и топ-менеджеров, работающих на финансовом рынке России.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.