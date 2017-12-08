1,3 млрд рублей направят на программу «Безопасный город» в Иркутской области

В 2017 году в Иркутской области на программу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и развитие комплекса «Безопасный город» из регионального бюджета выделено 1 млрд 360 млн рублей. Как отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, это самое большое количество средств, выделяемых на это направление, среди регионов Российской Федерации.

- Наши территории в Сибирском федеральном округе огромны: в центральной России субъекты размером с наши некоторые муниципалитеты. Поэтому тот подход к вопросам безопасности, который есть в Иркутской области, он заслуживает внимания, обобщения и распространения. Решением Губернатора выделено самое большое количество средств на это направление среди субъектов страны, это вызывает глубокое уважение, - отметил Сергей Диденко.

Генерал-майор подвел итоги трёхдневного учебно-методического сбора с председателями КЧС субъектов РФ по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения и совершенствованию системы РСЧС Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. В нем приняли участие главы муниципальных образований со всех трех округов, представители Сибирского регионального центра МЧС России, субъектов РФ.

- Важнейшие вопросы были рассмотрены в ходе учений, они, безусловно, будут учтены в нашей дальнейшей деятельности. Тема, которая требует особого внимания, это степень влияния созданного «института старост» на общий уровень безопасности городских и сельских поселений. В этом направлении надо продолжать работать поэтапно, создавая необходимые условия, прежде всего, на региональном уровне. Деятельность активных граждан на селе, их предупредительная работа должна стать общественно значимой для всех органов управления. В этом году мы активно задействовали и ресурс студенческих и добровольческих отрядов. Результаты были очень хорошими: намного меньше стало пожаров в дачных и садоводческих товариществах, в местах массового отдыха туристов, вдоль дорог регионального и местного значения, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Также Губернатор региона сегодня вручил сертификаты на пожарную технику для областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области». 11 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля УРАЛ-4320 и четыре пожарных автоцистерны на шасси автомобиля ГАЗ-33086 будут задействованы в Нижнеилимском, Усольском, Бодайбинском филиалах ПСС в 15 населенных пунктах, в том числе на тушении торфяных пожаров. На эти цели было израсходовано 100 млн рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.