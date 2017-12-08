Поддержать инвестпроект по строительству современного конгресс-центра в Листвянке предложил Сергей Левченко

В преддверии Всероссийского дня приема граждан Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился сегодня с жителями региона, которые отправляли обращения в адрес Президента РФ Владимира Путина.

По итогам встречи с генеральным директором ООО «Ударник» Максимом Щербаком глава региона дал поручение включить инвестиционный проект предприятия по строительству современного конгресс-центра в поселке Листвянка в состав создаваемого туристско-рекреационного кластера в рамках приоритетного проекта «Байкал – Великое озеро Великой страны».

Максим Щербак сообщил Губернатору, что общество «Ударник» владеет земельным участком более 8 га вдоль дороги Иркутск-Листвянка. В настоящее время территория разделена на несколько зон по целевому назначению для более удобного инвестирования. Отдельно выделены участки под проходящие инженерные сети, под строительство центральной дороги и под непосредственное строительство туристического направления, где в соответствии с имеющейся концепцией планируется строительство современного конгресс-центра и сопутствующей инфраструктуры. В перспективе планируется оборудовать автопарковку, а также построить дома отдыха семейного типа, что позволит создать общую туристическую зону с различной категорией размещения. В настоящее время проводится реконструкция канализационного коллектора и водовода, имеется трансформаторная подстанция на 630 кВт, что значительно сократит подготовительный период строительства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Наша цель - создание комфортной среды для туристов. Со строительством конгресс-центра появится возможность проводить в Листвянке серьезные деловые встречи очень высокого уровня. Уже готовы предварительные проекты, которые мы представили в агентство инвестиционного развития, агентство по туризму, министерство экономического развития, - сообщил Максим Щербаков.

Глава региона поручил министру экономического развития Иркутской области Евгению Орачевскому взять проект в проработку и включить его в паспорт проекта «Байкал – Великое озеро Великой страны».

- Надо поддерживать хорошие предложения, чтобы гармонично развивать Листвянку, сохраняя исторический облик. Поселок необходимо благоустраивать, ему скоро 300 лет. Правительство региона будет выходить с предложением включить финансирование подготовку к юбилею и благоустройство поселка в федеральный бюджет. Но параллельно необходимо рассматривать варианты привлечения инвесторов, что могло бы сократить сроки строительства, - подчеркнул Сергей Левченко.