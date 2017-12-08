В 2018 году на «Народные инициативы» областной бюджет выделит на 150 млн рублей больше

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание Комиссии по реализации проектов «Народных инициатив», на котором были рассмотрены предварительные итоги этого года и варианты распределения субсидий на 2018 год. В будущем году на «Народные инициативы» в областном бюджете предусмотрено 650 млн рублей.

На начало декабря муниципальные образования освоили 393 млн рублей, что составляет 79 процентов от предусмотренного на 2017 год объема субсидии – 500 млн рублей. Всего до конца 2017 года планируется реализовать более 1,6 тыс. мероприятий.

- 650 млн рублей на реализацию проектов «Народные инициативы» в 2018 году распределят среди 457 муниципальных образований региона, - сказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

По итогам заседания принято решение распределить данные средства между муниципалитетами пропорционально численности постоянного населения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.