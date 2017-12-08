В Иркутской области легализованы трудовые отношения с более 39 тысячами работников

В Иркутской области за 11 месяцев 2017 года легализованы трудовые отношения с 39875 работниками в рамках работы по сокращению неформальной занятости, повышению социальной и правовой защищенности работников региона. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. По итогам реализации мер по легализации заработной платы и трудовых отношений первого полугодия 2017 года 1107 работодателей погасили задолженность по НДФЛ, дополнительные поступления налога в консолидированный бюджет Приангарья составили более 267 млн. рублей.

Помимо этого 376 работодателей довели заработную плату своим сотрудникам до минимального размера оплаты труда (МРОТ), 306 руководителей довели заработную плату до прожиточного минимума.

Как подчеркнула Наталья Воронцова, наряду с мероприятиями легализации заработной платы, с 2015 года в регионе проводится работа по снижению «теневой» занятости. Создана специальная Межведомственная комиссия, в которую входят представители фонда социального страхования, налоговой службы, пенсионного фонда, прокуратуры и других контрольно-надзорных органов. В текущем году территориальные межведомственные комиссии по снижению неформальной занятости провели 135 заседаний с участием хозяйствующих субъектов, имеющих признаки неформальной занятости. По результатам работы комиссий 218 хозяйствующих субъектов легализовали трудовые отношения с 2431 гражданами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.