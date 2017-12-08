Сбербанк приглашает на новогоднюю ярмарку недвижимости

Якутское отделение Сбербанка приглашает жителей республики на новогоднюю ярмарку недвижимости «Новый год – Новый дом». Гости ярмарки смогут воспользоваться специальными скидками от ведущих застройщиков и агентств недвижимости. Ярмарка пройдет 16 декабря 2017 года с 10:00 до 17:00 в офисе Сбербанка, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 49.

В рамках мероприятия специалисты Банка и компаний-партнеров расскажут о наиболее интересных предложениях на рынке строящегося и готового жилья, акциях от застройщиков, помогут выбрать и забронировать понравившуюся квартиру, а также подобрать комфортную программу ипотечного кредитования.

«В этом году Сбербанк значительно улучшил условия ипотечного кредитования, существенно снизив процентные ставки и первоначальный взнос, – комментирует начальник управления по работе с партнерами Якутского отделения Сбербанка Андрей Ботоев. – Участники ярмарки смогут познакомиться с современными сервисами Банка, такими как ипотечная платформа ДомКлик и электронная регистрация сделок, которые позволили в несколько раз сократить сроки оформления прав на недвижимость».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.