Примсоцбанк получил звание «Привлекательный работодатель – 2017» от авторитетного рекрутингового портала Superjob

В очередной раз крупнейший рекрутинговый портал SuperJob.ru назвал Примсоцбанк одним из самых привлекательных работодателей года. Superjob отметил активную рекрутинговую деятельность банка, высокий интерес соискателей к его вакансиям, а также конкурентный уровень оплаты труда, предлагаемый кандидатам.

По итогам исследования, проведенного порталом среди представленных в России компаний-работодателей, Примсоцбанк по-прежнему остается одним из самых желаемых мест работы среди населения. По информации портала, привлекательных работодателей определяют сами соискатели, а индикатором служит уровень их интереса к вакансиям той или иной компании.

«Привлекательный работодатель – 2017» - это знак успеха и стабильности, показатель престижа брэнда на рынке труда. А также подтверждение того, что работа в Примсоцбанке являлась заветной целью многих соискателей на протяжении всего уходящего года.

- Мы планомерно занимаемся развитием ключевых направлений нашей кадровой политики. Среди приоритетных направлений - развитие корпоративной культуры, обеспечение достойного уровня дохода нашим сотрудникам, постоянное профессиональное развитие, - комментирует Светлана Борисенко, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - На сегодняшний день, в связи с расширением бизнеса, в нашем банке открыт целый ряд вакансий. Кроме того, в феврале 2018 года планируется старт 8-ой «Банковской школы», заявки на участие в которой можно подать уже сегодня на сайте банка.