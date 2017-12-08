Иркутск оформят к Новому году по новому

Более 150 мероприятий, посвященных новогодним праздникам, пройдет в Иркутске. Особое внимание в этом году уделено проведению народных гуляний на благоустроенных общественных пространствах. Об этом на заседании рабочей группы по проведению новогодних праздников мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник управления культуры Виталий Барышников.

Он отметил, что в этом году обновлена концепция новогоднего оформления города. В частности, в сквере им. Кирова помимо обновленной хвои главной городской елки и декора будет и новое световое оформление. Для поддержания единого стиля появятся две световые входные арки, 50 столбов дополнительного освещения аллей. Ледовый городок в сквере будут украшать порядка 14 фигур – герои русских сказок. Открытие главной елки запланировано на 24 декабря.

На острове малый Конный установлена новогодняя елка, появятся ледовый городок, световое оформление катка и ледовых дорожек. В этом году там будет залито два катка, один из которых для игровых видов спорта. На территории пройдет ряд праздничных мероприятий, в частности 27 декабря - «Голубой лед», в течение новогодних каникул будут вестись дневные игровые программы, 13 января пройдет бал-маскарад на льду «Старый Новый год». На другой благоустроенной общественной территории - заливе Якоби – будут сделаны ледяные фигуры и горки, фотозоны, а также расчищен каток на акватории. Там также пройдут различные праздничные мероприятия в дни каникул.

- Уверен, что горожане по достоинству оценят новое оформление. Конечно, на высоте должны пройти и праздничные мероприятия, в том числе и в округах. Наша задача – не только предложить интересную культурную программу, организовать праздничную торговлю, но и обеспечить комфорт и безопасность иркутян, - подчеркнул Дмитрий Бердников. – Слажено отработать должны все муниципальные службы. Это касается и работы общественного транспорта, и своевременной уборки мусора.

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» предусмотрено проведение праздничных игровых программ в дворовых территориях и благоустроенных общественных пространствах в округах. Составлен план новогодних мероприятий, с которым иркутяне смогут ознакомиться на информационных стендах, а также на сайте администрации Иркутска (www.admirk.ru). С 15 по 31 декабря в Иркутске будут работать 35 елочных базаров, в частности, на улицах Волжская, Депутатская, Академическая, Ярославского. С полным списком адресов можно будет ознакомиться на сайте администрации.