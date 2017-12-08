Легендарный боксёр Флойд Мейвезер открыл счёт в Промсвязьбанке

Один из самых богатых и титулованных спортсменов мира боксёр Флойд Мейвезер в эти дни находится в Москве. Весной уходящего года он открыл в России свою академию бокса, а в новых планах спортсмена-миллиардера - инвестиции в российский бизнес.

Ф. Мейвезер рассказал о том, что, помимо банковского и строительного, его интересует ещё и девелоперский бизнес.

Первым пунктом программы пребывания легендарного боксера в Москве на сей раз стал один из допофисов ПСБ, где ему были вручены именные карты Банка с индивидуальным дизайном - логотипом его бренда TMT (The money team).

На встрече с журналистами Флойд Мейвезер рассказал о своей давней дружбе с руководством Промсвязьбанка, промежуточным итогом которой стало открытие счета в банке и обсуждение совместной работы по ряду перспективных проектов.

«Я уверен, что ПСБ – один из лучших частных банков в этой стране. Когда несколько лет назад я впервые познакомился с руководством банка, то с первых минут общения было понятно: эти люди - профессионалы своего дела. Я нисколько не жалею о выборе, и впереди нас ждёт много интересных проектов», – сказал Флойд после встречи с сотрудниками банка.

Признавшись в любви к России и назвав Москву одной из самых красивых столиц мира, Флойд не исключил возможность получения российского гражданства. И добавил, что уже присматривает себе в Москве жильё.

О решении комиссии МОК относительно участия российских спортсменов в зимних олимпийских играх 2018 года в Южной Корее ответил коротко: "Все спортсмены должны быть чистыми и соревноваться честно".

Флойд посоветовал всем, в том числе и российским, спортсменам усердно трудиться и никогда не сдаваться!

Ближе к вечеру легендарный боксер встретился с председателем правления ПСБ Дмитрием Ананьевым, с которым его связывают не только деловые, но и тёплые дружеские отношения. В благодарность за многолетнюю дружбу Флойд подарил Дмитрию Николаевичу на память свои чемпионские боксерские перчатки.

«Всегда приятно принимать таких гостей. Тем более, из числа друзей и партнёров банка. Сегодня у наших сотрудников была возможность неформально пообщаться с легендарным чемпионом, великим спортсменом, получить автографы, сделать памятные фото. Это - своего рода новогодний подарок для коллектива Промсвязьбанка. Не сомневаюсь, что сотрудничество с Флойдом выльется в интересные и взаимовыгодные проекты!»- сказал Председатель Правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

В Промсвязьбанке, безусловно, рады, что у финансовой организации появился такой новый клиент.

Вписана ещё одна яркая страница в историю банка.

Работа продолжается!