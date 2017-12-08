Примсоцбанк открывает двери восьмой Банковской школы

Уже третий год подряд Примсоцбанк реализует уникальный проект по повышению финансовой грамотности населения и развитию кадрового резерва приморского края в сфере финансов. Речь идет о проекте «Банковская школа», участие в котором не только позволяет бесплатно получить полезные навыки, но и открывает возможность построить карьеру в банковской сфере как выпускникам ВУЗов, так и специалистам из других сфер бизнеса.

«Проект «Банковская школа» изначально задумывалась с целью повышения квалификации студентов ВУЗов, которые уже имеют финансовое образование. Однако уже работая с первым набором школы мы поняли, что можем дать возможность развиваться в финансовой сфере специалистам, прошедшим конкурсный отбор, независимо от их специализации и опыта работы, - рассказывает куратор проекта «Банковская школа», начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк Светлана Борисенко. – После полного прохождения курса обучения лучшие выпускники школы получают приглашение на работу от Примсоцбанка, чем с успехом и пользуются».

Позитивный опыт Натальи Бехтиной, специалиста по обслуживанию клиентов – яркий пример того, как благодаря обучению в школе можно поменять не только профессию, но и жизнь:

«Я бывший предприниматель, сейчас еще учусь турбизнесу в университете. Будучи человеком далеким от банковской сферы, решила: не только кардинально поменяю профессию, но и стану полезной. «Банковская школа» стала для меня не только обретением новых знаний и навыков, но и серьезным этапом развития в жизни – ведь о работе в банке я мечтала давно. Я очень рада, что моя мечта осуществилась – после обучения в школе, я с радостью приняла предложение о работе и влилась в дружный коллектив Примсоцбанка».

Еще один выпускник банковской школы – Алексей Далькевич, экономист по образованию, также стал сотрудником Примсоцбанка. По словам Алексея, изначально он просто искал работу и учиться не планировал:

«Увидев объявление о наборе в «Банковскую школу», подумал, что дополнительные знания мне не помешают, и отправил заявку через сайт банка. с первого же занятия понял, что принял грамотное решение. Учился, не выделяя темы на более или менее интересные, так как чувствовал, что мне пригодится в работе буквально все. На обучении ясно понял механику работы, и это в дальнейшем очень помогло быстро сориентироваться на новом рабочем месте. С первого дня работы в Примсоцбанке я не чувствовал себя «новичком»», а наоборот, как-то сразу стал частью дружного коллектива».

Уже сегодня можно подать заявку на участие в отборе в очередную, восьмую банковскою школу. Обучение в банковской школе бесплатное и длится три месяца. За это время участники проекта проходят полный курс обучения по программе «Специалист по обслуживанию клиентов». Программа включает самые необходимые и интересные блоки, такие как основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, практические навыки продаж банковских продуктов и некоторые другие.

Для подачи заявки на участие в банковской школе необходимо иметь документ о законченном высшем или средне-специальном образовании, желание повысить уровень профессиональных навыков и работать в стабильной компании. Никаких вступительных испытаний и дополнительных материальных затрат от участников банковской школы не требуется. Кроме того, всем учащимся при успешном прохождении обучения выплачивается ежемесячная стипендия.

Обучение дневное, очное. Старт восьмой банковской школы запланирован на февраль 2018 года. Заявки принимаются до 26 января 2018 года включительно.