Биткоин снялся с тормозов и летит в небеса

В понедельник, 4 декабря, торги по биткоину открылись снижением. С $11843 покупатели стали фиксировать прибыль. Курс биткоина упал на 13,8%, до $10201, с которого они его выкупили. После двухдневной консолидации на уровне $11,5 тыс. и пробоя отметки в $12 тыс., покупатели перешли в наступление на всех биржах.

На бирже Bitfinex биткоин с минимума понедельника $10201 подорожал на $6970 (+68,4%), до $17171 за 99 часов. В рублях стоимость биткоина перевалила за 1 млн рублей по курсу Московской биржи 59,32 руб. за доллар США.

На некоторых криптобиржах цена поднималась выше $19 тыс., так как котировки биткоина между ними отличаются. Его капитализация превысила $300 млрд, а торговый объем за 7 декабря составил $30,173 млрд.

Из-за высокой доходности биткоина в последние дни инвесторы и трейдеры переводят деньги из альткоинов в биткоин, тем самым усиливая «бычий» тренд. Доля самой популярной криптовалюты на рынке увеличивалась до 67,55%. Как только ралли завершится, рынок начнет искать справедливые цены по отношению к нему в альткоинах.

После многодневного восходящего движения и достижения в пятницу ценой отметки $17171 на бирже Bitfinex, она за четыре часа обвалилась на $3148 (-18,33%), до $14023. Нисходящие коррекции наблюдались и ранее, но подешевевший биткоин очень быстро выкупали, и цена в течение короткого время возвращалась на прежние уровни. Аналогичные отскоки наблюдаются после сегодняшнего фиксинга. Курс BTC восстановился с $14023 до $16169 (+15,3%).

На момент написания обзора биткоин стоит $15257. Он снялся с тормозов и летит в небеса. Никто не знает, на каком уровне он сменит направление. Но обозначить целевые уровни для него можно.

Ниже представлен недельный график с логарифмической шкалой. С обычной ценовой шкалой покупатели пробили все каналы и уровни, рассчитанные с помощью инструмента «расширение Фибоначчи». В связи с этим пришлось цену переместить в другое ценовое пространство, чтобы найти целевой уровень. Для его поиска я использовал уровни Фибоначи (фиканал) и вилы Эндрюса.

Фиканал строился по трем значениям: $162 (минимум августа 2015 года), $888 (минимум марта 2017 года) и $504 (максимум ноября 2015 года). При такой разметке видно, что цена останавливалась у 127,2%, 161,8% и на этой неделе превысила 200% (ширина от 100% до 200% в процентах равна основному каналу). Далее канал расширяется до 261,8%.

Для построения вил Эндрюса использовал три значения: 1 – $888, 2 – $3003, 3 – $1826. Пересечение центральной линии вил с линией 261,8% дает цель $30650 до 26 февраля 2018 (84 дня).

Для её достижения должно соблюдаться два условия:

Биткоин дорожает к доллару на $86,76 в день;

Цена остается в канале вил Эндрюса;

Если цена выходит из канала (синие линии), то про $30650 можно забыть.