В 2018 году в России ожидается инфляция менее 4%

В 2018 году действительно немало шансов, что инфляция останется ниже цели ЦБ, равной 4%. Этому будет способствовать сразу несколько факторов, считает Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

– Во-первых, благодаря продлению соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года мы ожидаем стабилизации цен на рынке энергоносителей, который по-прежнему во многом определяет динамику рубля. Во-вторых, инфляцию будет сдерживать плавное снижение ставки ЦБ, который продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику до нормализации инфляционных ожиданий, которые сейчас превышают официальную инфляцию на 6%. В-третьих, само снижение инфляционных ожиданий также будет способствовать замедлению инфляции.

Ужесточение санкций, которое может выразиться в запрете на приобретение российских облигаций и вызвать краткосрочное падение рубля, вряд ли выльется в серьезный разгон инфляции. На будущий год мы прогнозируем дальнейшее повышение урожая в России, что сдержит продуктовый сегмент инфляции. Если же регулятор зафиксирует рост инфляции выше обозначенной цели, он, скорее всего, предпримет меры для сдерживания этого роста. В частности, нельзя исключать даже повышения ставки. Таким образом, в 2018 году мы ожидаем инфляцию ниже цели в 4%.