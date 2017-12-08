В Иркутске завершается ремонт спорткомплекса «Авиатор»

Ремонт спортивного комплекса «Авиатор» в Иркутске завершится до конца декабря текущего года. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ход выполнения работ проверил сегодня, 8 декабря, мэр города Дмитрий Бердников.

Ремонт спортивного объекта начался летом 2017 года. В рамках работ в административно-хозяйственном корпусе и игровом зале заменены электрика, сантехника, системы отопления и водопровода, демонтированы старые и установлены новые окна и двери, отремонтирована кровля, обустроены подмостки, выполнены кладка стен и установка витражей, приведен в порядок фасад здания. Сейчас в игровом зале завершается окрашивание потолков и стен, устройство деревянных оснований пола и плинтусов. Кроме этого, осуществляется подготовка футбольного поля к заливке.