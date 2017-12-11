Байкалкредобанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Байкалкредобанк объявил о снижении ставок по кредитам для физических лиц , а также предложил льготные кредиты пенсионерам.

Байкалкредобанк поздравляет жителей Иркутска и Усолья с Наступающим Новым Годом и Рождеством и ждут всех в своих офисах!