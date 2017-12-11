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Байкалкредобанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

11 декабря 2017

Байкалкредобанк объявил о снижении ставок по кредитам для физических лиц , а также предложил льготные кредиты пенсионерам.

Байкалкредобанк поздравляет жителей Иркутска и Усолья с Наступающим Новым Годом и Рождеством и ждут всех в своих офисах!


/ СИА /
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