Сбербанк удостоен награды Mastercard за эффективную систему управления рисками мошенничества с картами

Сбербанк получил награду Effective Fraud Management System от платёжной системы Mastercard. Платёжная система таким образом отметила исключительные достижения Сбербанка среди других российских банков в области минимизации мошенничества по банковским картам, внедрения современных методов выявления и предотвращения преступлений в этой сфере и обеспечения надёжности и безопасности в платёжной индустрии.

Уровень мошенничества в эквайринговой торговой сети Сбербанка, а также уровень мошенничества по картам Mastercard, выпущенным Сбербанком, самый низкий в России.

«Мы рады, что наш инновационный подход к реализации и внедрению систем фрод-мониторинга заслужил высокую оценку платёжной системы Mastercard, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Сбербанк продолжит делать огромную работу для того, чтобы миллионы клиентов спокойно и уверенно пользовались своими картами, не опасаясь мошенников».