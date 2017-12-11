Промсвязьбанк улучшил условия по карте для путешествий «PSB Travel Club»

Промсвязьбанк улучшил условия по программе лояльности премиальной карты Visa Signature «PSB Travel Club» в категории повседневных покупок (рестораны, супермаркеты, аптеки, одежда, обувь, аксессуары и др.) – теперь возврат части стоимости (cash back) составит 1% (а не 0,5%, как было ранее) от суммы операции.

При этом совокупная максимальная сумма выплаты cash back по каждой карте Visa Signature «PSB Travel Club», оформленной к счету клиента, составит 10 000 рублей в месяц: до 5 000 рублей за оплату туристических услуг, покупок в дьюти-фри и на АЗС и до 5 000 рублей за покупки в других категориях.

Карта Visa Signature «PSB Travel Club» была презентована ВИП-клиентам весной 2017 года, ее можно оформить в различных валютах и выбрать дизайн. Размер возврата средств по карте «PSB Travel Club» зависит от категорий, максимальный составляет до 5% от суммы покупки. Также владельцам карты предоставляются следующие услуги: специальная программа привилегий от travel-партнеров банка; расширенный консьерж-сервис, международная медицинская и юридическая поддержка, экстренная помощь за рубежом при утрате карты и другие услуги.

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефону круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока «Частный капитал»: +7 (495) 287-01-73.