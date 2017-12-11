Офис банка «Российский капитал» в Тюмени переехал

С 11 декабря региональный операционный офис «Тюменский» банка «Российский капитал» начинает обслуживать клиентов по новому адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, д.31.

Переезд офиса «Тюменский» реализован в рамках программы реорганизации сети в целях повышения качества обслуживания клиентов, что является одной из приоритетных задач в развитии бизнеса банка «Российский капитал». В новом офисе созданы все условия для комфортного обслуживания физических и юридических лиц, оборудованы зоны ожидания и удобные переговорные комнаты, организована парковочная зона.

Обслуживание физических лиц осуществляется по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 20:00 (без перерыва), суббота — с 10:00 до 16:00 (без перерыва), воскресенье — выходной день.

Обслуживание юридических лиц осуществляется по графику: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суббота-воскресенье — выходной день.