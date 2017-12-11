«Спасибо за рекомендацию» от банка «Российский капитал»

В банке «Российский капитал» стартовала акция «Спасибо за рекомендацию».

В рамках акции действующим клиентам банка, предоставивших рекомендательное письмо своему партнеру (контрагенту) на открытие расчетного счета, предлагается возможность бесплатно использовать мобильное приложение «РК Бизнес Мобайл» (при условии подключения приложения) в течение 1, 2 или 3 месяцев в зависимости от количества новых компаний, пришедших в банк по рекомендации. Также банк «Российский капитал» предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С: Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.

«Российский капитал» — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, предоставившие в банк рекомендательное письмо на открытие своему партнеру (контрагенту) расчетного счета в банке «Российский капитал».

Акция проводится до 31 марта 2018 года (включительно). Подробнее об акции здесь.