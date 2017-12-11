Porsche Cayenne и Нива столкнулись на иркутской плотине. Есть жертвы

По факту ДТП с участием автомобилей "ВАЗ-2121" и Porsche Cayenne, которое произошло 10 декабря на плотине ГЭС в Иркутске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительным сведениям, водитель Porsche Cayenne допустил столкновение с автомашиной «Нива». В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне отечественного автомобиля, скончались – один на месте происшествия, второй в больнице. Третий пассажир и водитель получили травмы, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Гражданин, управлявший спортивным кроссовером, сразу после произошедшего, бросив транспортное средство, скрылся с места аварии. В настоящее время его личность установлена, приняты меры к розыску и задержанию.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.