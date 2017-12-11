Возобновлено строительство школы в Ангарске, начатое в 1992 году

Фото: irkobl.ru

Объекты долгостроя посетила Светлана Свиркина – министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. По её словам, к 2019 году ангарская школа будет достроена.

Основным препятствием в завершении строительства школы 7-А микрорайона Ангарска, возведение которой началось в 1992 году, являлись изменения законодательства в области сейсмостойкого строительства. В этом году на объекте вновь начались работы. В настоящее время завершаются работы по сейсмоусилению в части установки резинометаллических сейсмоизолирующих опор. Общее финансирование с 2016 по 2019 год составляет более 895 млн рублей.

Предстоит завершить строительство основного и клубного блоков, выполнить благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба Иркутской области.

– Губернатором поставлена задача – ликвидировать все долгострои на территории региона, – сообщила Светлана Свиркина. – За два года уже завершено строительство двух поликлиник на 150 посещений в смену Центральных районных больниц в поселках Кутулик, Бохан, а также детского дома в пос. Усть-Орда. Мегетскую поликлинику закончим уже в этом году. Школу в 7А микрорайоне так быстро завершить не получится, но перспектива однозначна: объект будет достроен к 2019 году.