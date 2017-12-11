От предприятий Иркутска принимаются заявки на участие в конкурсе

Предприятия Иркутска могут принять участие во всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкурс проводится ежегодно Министерством труда и социальной защиты РФ. Фото: trudcontrol.ru

Участие в конкурсе позволит продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов.

Конкурсантами могут быть организации и объединения организаций, независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. За 2 года в конкурсе приняли участие более 22 тыс. организаций по всей России.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек),

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек),

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы,

- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования,

- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения,

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек),

- лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа,

- лучшее муниципальное образование в области охраны труда,

- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.

По итогам конкурса прошлого года был выпущен Всероссийский профильный сборник в двух томах, где отдельно упоминается каждый участник.

Подробные условия конкурса на сайте.