Налог на неиспользуемую землю предлагают повысить в пять раз

Минсельхоз России разработал поправки в Налоговый кодекс, которые сделают владение неиспользуемыми участками невыгодным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Известия».

«Минсельхозом разработаны поправки, обязывающие государственные и муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о неиспользовании земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка налога для участка вырастает с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости», — пояснили в ведомстве.

В Минсельхозе считают, что такие меры будут стимулировать собственников либо начать обрабатывать земли, либо продавать их тем, кто готов на таких угодьях работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными считаются участки, 30% от площади которых заросло сорными травами.

Минсельхоз подсчитал, что 40 млн га земель являются заброшенными, рассказали «Известиям» в ведомстве. Из них порядка 10 млн га реально вернуть в оборот. Для этих целей министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. По данным Росстата, бесхозных участков в России чуть больше — примерно 50 млн га.

По мнению вице-президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольги Башмачниковой, в большом объеме неиспользуемых сельхозземель следует винить крупных инвесторов и предприятия. По ее мнению, они заинтересованы в наиболее доходном бизнесе и, не задумываясь, забрасывают обработку участка, если появляется более привлекательная ниша, чем выращивание сельскохозяйственных культур. Поэтому, помимо изменения налогообложения, необходимо также упрощать получение земель фермерами.

Только в Подмосковье насчитывается 350 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. Власти намерены до конца года изъять их у недобросовестных владельцев и передать тем, кто намерен использовать участки по назначению.