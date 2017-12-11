Дмитрий Бердников: «Эта территория станет местом объединения людей разных национальностей и религий»

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На встрече мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с лидерами религиозных конфессий города был рассмотрен вопрос о благоустройстве иркутского Иерусалимского комплекса. Реконструкция продолжится в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В текущем году проведены работы по благоустройству Иерусалимской лестницы, обустроен фонтан, забетонированы территория у основания и верхняя смотровая площадка, организован ливневый сток.

– Совместно нам нужно продолжить работу по благоустройству мемориального комплекса, обязательно сохранив его историческое значение, – подчеркнул Дмитрий Бердников – Уверен, что инициатива получит отклик у иркутян, и в дальнейшем эта территория станет местом объединения людей разных национальностей и религий.

Лидеры религиозных конфессий поддержали инициативу мэра и администрации города. Они отметили, что это место многие годы было в запустении и его состояние вызывало обеспокоенность со стороны жителей города. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, они также предложили организовать общественные обсуждения проекта в общинах и принять активное участие в работах.

По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова, в рамках проекта предполагаемая площадь благоустройства историко-мемориального комплекса составляет около 20 га. Планируется выполнить обустройство дорожно-тропиночной сети, благоустройство пяти входных зон, центральной аллеи, установку лавочек, малых архитектурных форм, освещение территории, ландшафтный дизайн.

– Проектом запланировано обязательное сохранение исторического значения территории. Там будут установлены информационные стенды об истории мемориала, о людях, которые принесли вклад в развитие Иркутска и были захоронены. Также мы планируем установить символы конфессий, – отметил главный архитектор города.