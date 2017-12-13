ЦБ зорко следит за ставками по вкладам. Ориентиром для определения максимально допустимой ставки служат топ-10 российских банков; превысить их средний показатель можно максимум на 2 п.п., тогда как ранее размер допустимого превышения составлял 3,5 п.п. В среднем, доходность по вкладам на сегодняшний день не превышает 9,00-9,50 % годовых. Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью.
Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 12 декабря 2017 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|No
|Банк
|Название вклада
|Ставка, % годовых
|Cумма, руб
|Срок вклада
|Пополнение
|Частичное снятие
|Выплата %
|Полные условия
|1
|МФК
|Срочный вклад -- VIP
|8.90% *, **
|от 1 000 000
|1 год
|нет
|нет
|Ежемесячно
|Срочный вклад -- VIP
|2
|Промсвязьбанк
|Мой доход
|8.65%
|от 1 000 000
|6 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Мой доход
|3
|БКС Банк
|Супервклад
|8.55%
|от 300 000 до 1 000 000
|6 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Супервклад
|4-6
|Солид Банк
|Новогодний самурай
|8.50%
|от 50 000
|3 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Новогодний самурай
|4-6
|Кредит Экспресс
|Наш Клиент
|8.50% **
|от 100 000 RUB
|1 год
|нет
|нет
|Ежемесячно
|Наш Клиент
|4-6
|Байкалкредобанк
|Байкал "Капитальный"
|8.50%
|от 1 000 000
|2 года
|возможно
|нет
|В конце срока
|Байкал "Капитальный"
|7
|Бинбанк
|Новогодний
|8.30%
|от 50 000 до 30 000 000
|7 мес
|возможно
|возможно
|В конце срока
|Новогодний
|8-10
|СКБ-Банк
|Исполнение желаний +
|8.00% *
|от 10 000 до 3 000 000
|9 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Исполнение желаний +
|8-10
|Российский капитал
|Цифровой бонус
|8.00% *, **
|от 100 000
|3 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Цифровой бонус
|8-10
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Накопи Онлайн
|8.00%*, ***
|от 5 000
|6 мес
|возможно
|нет
|Ежемесячно
|Накопи Онлайн
|11
|АК Банк
|Удобный
|7.90%
|от 10 000
|1 год
|возможно
|возможно
|Ежемесячно
|Удобный
* Открытие через интернет
** Для действующих клиентов банка
*** Ставка с учетом капитализации
Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546