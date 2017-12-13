Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

ЦБ зорко следит за ставками по вкладам. Ориентиром для определения максимально допустимой ставки служат топ-10 российских банков; превысить их средний показатель можно максимум на 2 п.п., тогда как ранее размер допустимого превышения составлял 3,5 п.п. В среднем, доходность по вкладам на сегодняшний день не превышает 9,00-9,50 % годовых. Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 12 декабря 2017 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

* Открытие через интернет

** Для действующих клиентов банка

*** Ставка с учетом капитализации