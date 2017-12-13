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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

13 декабря 2017

ЦБ зорко следит за ставками по вкладам. Ориентиром для определения максимально допустимой ставки служат топ-10 российских банков;  превысить их средний показатель можно максимум на 2 п.п., тогда как ранее размер допустимого превышения составлял 3,5 п.п. В среднем, доходность по вкладам на сегодняшний день  не превышает 9,00-9,50 % годовых. Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 12 декабря 2017 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

No Банк Название вклада Ставка, % годовых Cумма, руб  Срок вклада  Пополнение Частичное снятие Выплата % Полные условия
  1   МФК   Срочный вклад -- VIP   8.90% *, **   от 1 000 000   1 год   нет   нет   Ежемесячно   Срочный вклад -- VIP
  2   Промсвязьбанк   Мой доход    8.65%   от 1 000 000    6 мес   нет   нет   В конце срока   Мой доход 
  3   БКС Банк   Супервклад    8.55%   от 300 000 до 1 000 000   6 мес   нет   нет   В конце срока   Супервклад 
  4-6   Солид Банк   Новогодний самурай   8.50%   от 50 000   3 мес   нет   нет   В конце срока   Новогодний самурай
  4-6   Кредит Экспресс   Наш Клиент   8.50% **   от 100 000 RUB   1 год   нет   нет   Ежемесячно   Наш Клиент
 4-6   Байкалкредобанк   Байкал "Капитальный"   8.50%   от 1 000 000   2 года   возможно   нет   В конце срока   Байкал "Капитальный"
  7   Бинбанк   Новогодний   8.30%   от 50 000 до 30 000 000    7 мес   возможно   возможно   В конце срока   Новогодний
  8-10   СКБ-Банк   Исполнение желаний +    8.00% *   от 10 000 до 3 000 000   9 мес   нет   нет   В конце срока   Исполнение желаний + 
8-10   Российский капитал   Цифровой бонус   8.00% *, **   от 100 000   3 мес   нет   нет   В конце срока   Цифровой бонус
8-10   Азиатско-Тихоокеанский    Банк   Накопи Онлайн    8.00%*, ***   от 5 000   6 мес   возможно   нет   Ежемесячно   Накопи Онлайн 
  11   АК Банк   Удобный   7.90%   от 10 000   1 год   возможно   возможно   Ежемесячно   Удобный

* Открытие через интернет
** Для действующих клиентов банка
*** Ставка с учетом капитализации

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


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АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

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При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

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