Более 8,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за два дня

Уборка проходила во всех округах – особое внимание уделяли расчистке магистральных дорог. Ежедневно было задействовано более 100 единиц техники и около 200 человек. Как сообщает пресс-служба администрации города, за минувшие выходные при очистке иркутских улиц вывезли более 8,5 тыс. тонн снега. Фото: static.ngs.ru

Благодаря тому, что в выходные не было серьезных осадков, вычистить проезжую часть удалось без применения солесодержащих смесей, сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

– Во время интенсивного снегопада мы просыпали все наши магистральные улицы песко-соляной смесью, не позволив образоваться наледи и снежному накату. Многие автомобилисты воспринимают это негативно, однако в дальнейшем эта технология позволяет убрать всю снежную массу с проезжей части и за несколько дней полностью очистить городские улицы от снега, – отметил директор предприятия.

На сегодняшний день вычищены все мосты и путепроводы, магистральные улицы, а также несколько второстепенных улиц. В некоторых местах еще остались сформированные снежные отвалы, но постепенно их вывезут на городской полигон бытовых отходов.