Планы на будущее обсудили Губернатор Иркутской области и представители Байкальского банка ПАО «Сбербанк»

11 декабря была проведена встреча Губернатора Сергея Левченко с председателем Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александром Абрамкиным и управляющим Иркутским головным отделением №8586 ПАО «Сбербанк России» Наталией Цайтлер. Участники встречи обсудили итоги работы в уходящем году, а также вопросы дальнейшего сотрудничества региона и банка. Фото: irkobl.ru

Наталия Цайтлер рассказала о ряде бизнес- и социальных проектов, которые удалось осуществить в 2017 году.

– Один из них – это работа с Фондом капитального ремонта Иркутской области. В начале этого года по инициативе руководства Фонда мы пошли на такой шаг, как обнуление комиссии для физических лиц. Это серьезный шаг, первый среди регионов Российской Федерации. Сейчас по этому пути пошли еще несколько регионов. Мы подключили систему автоплатежей, в совокупности принятые меры помогли повысить собираемость платежей в Фонд капитального ремонта от населения, сейчас она составляет порядка 70 процентов, – сообщила Наталия Цайтлер.

Социальные мероприятия 2017 года были направлены на финансовую поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение оборудования, софинансирование проведения ремонтных работ в социальных учреждениях), оказание помощи инвалидам, пенсионерам, малоимущим.

Александр Абрамкин отметил готовность банка предоставлять консультационные и экспертные оценки, в том числе оценки проектов по возможностям банковского кредитования.

По итогам прошлого года Сбербанком перечислено в консолидированный бюджет Иркутской области налоговых отчислений на общую сумму 5,4 млрд рублей. В 2017-м году банковская структура также войдет в число крупных налогоплательщиков. Также, по информации пресс-службы администрации региона, на встрече поднимались вопросы о государственно-частном партнерстве, строительстве ряда объектов и льготных пассажирских перевозках. Сергей Левченко отметил, что в начале будущего года состоится очередное заседание Координационного банковского совета.