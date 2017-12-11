Страна раскололась

12 декабря Олимпийский комитет России примет окончательное решение об участии наших спортсменов в Олимпиаде 2018. Спортивные ассоциации выступают в поддержку выступления под нейтральным флагом, позиция большинства рядовых граждан по этому вопросу — отрицательная. Исследовательский центр SuperJob опросил россиян, следует ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде 2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Почти половина россиян (49%) против поездки спортсменов на соревнования, где будет запрещено использовать национальную атрибутику, за — более трети (36%). Еще 15% затруднились с ответом.

Активнее всего право россиян участвовать в Олимпиаде отстаивают респонденты 25—34 лет (38%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего противников поездки в Пченчхан (52%). С подобной категоричной позицией мужчины выступали чаще женщин (51 и 47% соответственно). Молодежь до 24 лет чаще других затруднялась ответить (19%).

«Спорт должен быть вне политики»; «Все знают, что мы русские!»; «Чтобы развиваться, спортсменам нужна конкуренция»; «Чистые» спортсмены не должны страдать» — основные доводы россиян в защиту участия нашей сборной в Зимней Олимпиаде 2018.

Их оппоненты считают, что выступать под нейтральным флагом унизительно, России следует бойкотировать Олимпиаду 2018 и провести альтернативные игры с участием спортсменов дружественных государств.