Биржа CBOE Futures Exchange запустила фьючерсы на биткоин. Что дальше?

11 декабря в 2:00 (GMT+3) биржа CBOE Futures Exchange (CFE) запустила торговлю фьючерсами на биткоин под тикером XBT. Во время запуска фьючерсов сайт имел проблемы с открытием страниц из-за наплыва посетителей. Торговые площадки работали без перебоев. Об этом биржа сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

С открытия торгов курс биткойна показал рост до $16660, а к 9:00 (GMT+3) цена повышалась до $18640. На момент написания обзора на бирже CFE биткоин стоит $18000 (+$2570), в то время как на бирже Bitfinex курс составляет $16361.

За девять с половиной часов торговый объем по паре XBT/USD составил 2344 контрактов. На Bitfinex за это время торговый объем в 17 раз выше и составляет 40500 BTC. Напомню 1BTC равен 100 млн сатоши. На CFE 1 контракт равен 1 биткоину. А на криптобиржах заключаются сделки с 7 знаками после запятой. Не каждый может себе позволить заключать сделки минимум по 1BTC. Фьючерсы открывались для институциональных инвесторов и крупных игроков.

Фьючерсы на биткоин представляют собой фьючерсные контракты на основе цен на биткоин в долларах США на криптовалютой бирже Gemini, которая находится в США. Деятельность она начала в 2015 году после одобрения Госдепартамента по финансовым услугам Нью-Йорка.

CBOE представил три фьючерса без физической поставки криптовалюты со сроками истечения контрактов 17 января 2018 (XBT/F8), 14 февраля 2018 (XBT/G8) и 14 марта 2018 (XBT/H8).

В связи с волатильностью криптовалюты, CBOE принимает защитные меры. Если колебание стоимости монеты составляет более 10% от цены прошлого дня или 20% по сравнению с той, что была 5 минут назад, торговля фьючерсами приостанавливается на 2 минуты.

Владислав Антонов, аналитик Альпари