Поезд Иркутск – Улан-Батор отправился в первый рейс

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Торжественная отправка первого рейса нового международного поезда сообщением Иркутск – Улан-Батор состоялась 11 декабря 2017 года. В составе нового поезда 6 купейных вагонов. Расписание составлено так, чтобы пассажирам из крупных городов было удобно добираться в пункты назначения.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:08 местного времени, и прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам в 6.50. Из столицы Монголии отправление поезда назначено по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22. Прибытие в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям - в 14.37.

На торжественной отправке первого рейса заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков отметил, что железная дорога поступательно работает над созданием маршрутов, которые способствуют увеличению туристического потока как внутри страны, так и в международном сообщении, и запуск нового поезда – это еще один шаг в этом направлении.

Важным стимулом для развития туристского обмена между Россией и Монголией стало введение в действие с 2014 года безвизового режима. На протяжении последних лет Монголия занимает четвертое место среди стран дальнего зарубежья по посещаемости Иркутской области в туристических целях.