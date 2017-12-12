Марк Залуцкий: «Банки в последнее время начали сходить с ума с Федеральным законом N 115-ФЗ»

Почему в частных банках юридическим лицам обслуживаться лучше, как не стать жертвой скимминга, как набрать шесть кредитов одновременно и как подарить родителям новый пылесос, рассказал Марк Залуцкий, директор ООО «Территория Снабжения».

Про банки: Как юридическое лицо я обслуживаюсь только в Крона-Банке. Это банк моих хороших знакомых, поэтому приоритет обслуживания там для меня изначально был высок. Как только у меня появилась первая фирма, я сразу открыл там счет. На данный момент у меня в этом банке открыто три расчетных счета. Удобно, что я всегда могу зайти в отделение, или позвонить и задать вопрос личному менеджеру. Кроме того, любой важный вопрос я могу напрямую обсудить с Председателем Правления банка. В этом, я считаю, плюс маленьких коммерческих банков.

В Сбербанке и Альфа-Банке я обслуживаюсь как физлицо. У них я высоко оцениваю интерфейс и удобство онлайн-приложений. Я моментально могу совершать платежи, оплачивать услуги.

Обслуживание и отношение к клиентам в Сбере и в Альфа-Банке примерно одинаково. Отмечу, что Сбербанк доступнее в плане количества офисов и банкоматов, однако в них разово можно снять не более 40 тысяч рублей. Альфа-Банк же, хоть и меньше, позволяет снимать до 200 тысяч рублей за раз. Также из минусов Сбера могу отметить то, что при переводе денег с карты на карту в другой регион, взымается комиссия в размере 1%. У Альфы такого нет.

Про банковскую систему. Банки в последнее время начали сходить с ума с Федеральным законом N 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прим.ред.). Докапываются до каждой мелочи. Например, я произвожу удобрения, и у моей фирмы нет ОКВЭДа на производство удобрений. Я начал этим заниматься не так давно, и просто забыл дополнить список этим видом деятельности.Так мне звонят из банка и говорят, что сейчас заблокируют счет, если быстро не исправлю упущение. Дело в том, что у всех банков очень часто проходят проверки от ЦБ, и если банк допускает какую-то мелкую оплошность - ЦБ их штрафует. Так сейчас везде, не только в моем банке. Сбербанк вообще один за другим блокирует счета, причем не из за каких-то реально критичных оплошностей клиентов, а из-за механических факторов. А пока их разблокируешь... (вздыхает).

Про карты. Год назад я заказывал себе дебетовую карту в Сбербанке. Мне пришлось долго ждать, пока её сделают. Пару месяцев назад мне понадобилась карта Альфа-Банка. Я приехал в офис на ул. Карла Маркса, у меня приняли все данные и отправили в офис на ул. Ленина. Там я в течении 5 минут получил свою карту. Мне это безумно понравилось.

Про кредиты. Одно время в моей жизни был очень тяжелый период, о котором я не очень люблю вспоминать. Так вот, в этот период я один за другим набрал себе шесть кредитов. Это были как потребительские кредиты, так и кредитные карты. Ежемесячный платеж был внушительным. Доходило до того, что я брал новый кредит, что бы сделать платежи по существующим кредитам! Тем не менее, мне удалось выйти из этой ситуации достойно. С гордостью могу сказать, что моя кредитная история на данный момент практически идеальная. За всю жизнь я допустил несколько просрочек по кредитам, да и то на 1-2 дня, что считается технической просрочкой.

Считаю, что эта ситуация меня многому научила. Сейчас я если и кредитуюсь, то только с полным пониманием того, какую выгоду я извлеку из этого кредита, и когда я смогу его отдать.

Про финансовые принципы. Деньги, на мой взгляд, – это энергия. Энергия не должна застаиваться. Деньги должны работать. Я постоянно их куда-то вкладываю, реинвестирую и получаю обратно с прибылью.

Про мошенничество. Однажды я чуть было не стал жертвой скимминга. Прямо перед новым годом я снимал в Альфа-Банке деньги через банкомат. Была классическая предновогодняя суета: много народу, все торопятся, нервничают, в общем, неразбериха полная. Я стою в очереди в банкомат, и тут ко мне подходит мужчина, указывает на свободный банкомат. Я подхожу, выполняю операцию, а в голове мысль: «А чего он сам к нему не подошел?». Но я торопился, сделал в банкомате запрос, но почему-то операция не прошла. К тому же, ситуация казалась мне подозрительной, я сам занервничал и пошел в машину. Смотрю – этот мужчина прямо за мной выходит, садится в тонированную машину без номеров. Ну, думаю, понятно. Поехал к другому офису Альфа-Банка на Карла Маркса, быстро снял все деньги с карты – сумма была приличная, и моментально заблокировал карту от греха подальше.

Про инвестиции. У меня был печальный опыт инвестиций связанный с Форексом. Мы торговали на бирже, у меня был офис в Улан-Удэ, а в Иркутске работали частные трейдеры. Бизнес приносил хороший доход, но в 2014 году грянул кризис, и я потерял все свои сбережения. Поэтому, варианты инвестирования в финансовые инструменты на данный момент я не рассматриваю. Я инвестирую деньги только в свой бизнес.

Про кризис. Мой печальный опыт с Форексом произошел как раз во время кризиса. Я потерял всё, но при этом передо мной развернулись новые пути. Я начал заниматься производством и продажей удобрений и очень сильно полюбил это дело. Все вокруг стонут: «кризис, кризис», а я только набираю обороты и прекрасно себя чувствую. Но поначалу было, конечно, сложно. Поэтому, я считаю, что кризис для кого-то оборачивается крахом, а для кого-то – новыми возможностями. Главное – не опускать руки.

Про первые деньги. Во время школьных каникулах после 9 класса все мои товарищи отдыхали, а я работал в столярке у папиного друга. Заработал я тогда прилично, и на первые деньги я купил моим родителям на дачу новый пылесос (улыбается).