Альфа-Банк провел «CEO Forum» в «Сколково»

Альфа-Банк провел образовательное и дискуссионное мероприятие для руководителей среднего бизнеса «CEO Forum. Перезагрузка». Форум был организован во второй раз и прошел в здании Московской школы управления «Сколково», одного из лидеров в сфере бизнес-образования России и СНГ.

В программе «CEO Forum. Перезагрузка» приняли участие владельцы и топ-менеджеры успешных компаний, а также эксперты-преподаватели «Сколково». В их числе - основатель KupiVIP.ru и Carprice, член совета директоров Альфа-Банка Оскар Хартманн, президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, и.о. главного управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чухлов, основатель и генеральный директор компании Simple Максим Каширин и другие первые лица, которые поделились с гостями своими стратегиями и бизнес-лайфхаками.

«Форум посвящен тому, как реагировать на изменения, эффективно строить бизнес, развиваться и расти», - подчеркнул руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» Альфа-Банка Кирилл Кузнецов, открывая мероприятие. Вслед за ним Оскар Хартманн высказал мнение, что сегодня в России «лучшее время для бизнеса». «В ближайшие два года я намерен сделать 50 инвестиций», - заявил основатель проектов KupiVIP.ru и Carprice. Он также напомнил, что успех зависит от двух групп факторов: внутренних и внешних. Последние - налогообложение, законы, конкуренция, технологии - подвержены быстрым изменениям. «Как можно строить стратегию на том, что нельзя предсказать?» - задался вопросом предприниматель.

«Устойчивость бизнесу придают внутренние факторы - это стратегия, команда, принципы и подходы cамого CEO. Я фокусируюсь не на ожиданиях, чтобы что-то изменилось вовне и ситуация стала легче, а на том, чтобы мои люди становились крепче», - уверенно произнес Хартманн. С ним согласился Максим Каширин, который назвал здравый смысл и доверие к сотрудникам ключевыми элементами управления компанией.

В продолжение форума Андрей Шаронов поделился своими принципами эффективного нетворкинга. Президент «Сколково» уделил большое внимание разнообразию сети контактов CEO. Именно оно обеспечивает приток новых идей, расширяет и обогащает картину мира, помогая предпринимателю лучше понять своего потребителя. Шаронов предложил гостям форума составить список из 10-20 людей, с которыми они общаются на постоянной основе. А затем проанализировать профессиональный, возрастной и гендерный состав этого списка. Президент школы управления «Сколково» также дал рекомендацию CEO не соглашаться на встречу, пока человек не сформулирует письменно предмет разговора. «Но если Вы приняли приглашение, уделите собеседнику все свое внимание, будьте здесь и сейчас. Порой именно неинтересные на первый взгляд люди оказываются неожиданно полезными», - пояснил Шаронов.

Алексей Чухлов впервые выступил на публике в качестве и.о. главного управляющего директора Альфа-Банка. Он был оптимистичен, говоря о постепенном выходе России из кризиса. Глава Альфа-Банка убежден, что стабилизация цен на нефть и относительное равновесие бюджетной и монетарной политики способны запустить рост доходов населения. Дополнительные возможности для бизнеса создает диджитализация экономики, поскольку новые технологии позволяют радикально снизить себестоимость продуктов и привлечения новых клиентов. Ключевым качеством CEO он назвал умение делегировать задачи (пусть даже с риском ошибиться) и «правильно организовывать людей вокруг».

Ценные для управленцев практические навыки передали эксперты - преподаватели «Сколково». Бизнес-тренер Дмитрий Багинский cмоделировал вызовы, с которыми CEO сталкиваются на разных этапах жизненного цикла компании. Профессор Гарвардского университета Моти Кристал рассказал о том, как управлять кризисом в стрессовых ситуациях. При этом он опирался на собственный опыт переговоров об освобождении заложников из церкви Рождества Христова в Палестине в 2002 году. Тему коммуникаций продолжила тренер по ораторскому искусству Нина Зверева, которая на протяжении многих лет работает с первыми лицами госкорпораций, депутатами и политиками.

Нейробиолог, профессор факультета социальных наук ВШЭ Василий Ключарев прочел захватывающую лекцию о работе мозга. Он рассказал о научных экспериментах, в ходе которых решение человека становилось известно за восемь секунд до его фиксации сознанием. А профессор московской школы управления «Сколково» Андрей Шапенко объяснил, как менялись представления о лидерах от Платона до наших дней. Оказалось, что тому, кто ведет других за собой, необходимо не только обладать «правильными генами» и определенным набором качеств, но и соответствовать историческому контексту. Поэтому стили управления вождей всегда сильно отличались. «Люди любят лидеров за то, кем они сами становятся рядом с ними», - метафорично заметил Шапенко.

В финале мероприятия легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев объявил победителей лотереи для участников форума. В качестве призов им достались билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и футбольные мячи с подписью телеведущего.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.