Альфа-Банк запустил благотворительный сервис для предпринимателей

Альфа-Банк организовал удобный, технологичный и безопасный сервис, позволяющий предпринимателям отчислять средства на благотворительность. Эта возможность доступна в Интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн».

Осуществить пожертвование можно «в три клика», не покидая привычный интерфейс «Альфа-Бизнес Онлайн». Для этого достаточно перейти в раздел «Благотворительность», выбрать один из проверенных фондов и нажать кнопку «Пожертвовать в фонд». Далее откроется предзаполненная форма платежа, в которой необходимо указать номер счета и сумму. По желанию также можно оставить контактные данные для того, чтобы получить отчет от фонда о том, каким образом потрачены средства. Благотворительный перевод с расчетного счета так же безопасен и удобен, как и любой другой платеж в системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

На текущий момент у корпоративных клиентов Альфа-Банка есть возможность пожертвовать средства в 4 благотворительных фонда: «Линия Жизни», «Русфонд», «Всемирный фонд дикой природы» и «Красивые дети в красивом мире». Фонды-партнеры Альфа-Банка соответствуют следующим требованиям: срок существования не менее 3-х лет, прозрачность, наличие отчетности и постоянно обновляемого сайта, открытость и готовность общаться с каждым благотворителем, адресная отправка отчетов о результатах использования пожертвования.

«Мы стремимся, чтобы максимальное число предпринимателей, у которых есть готовность отчислять даже небольшие средства на благотворительность, могли с легкостью ее реализовать, не тратя время на выбор надежного фонда. Чем проще и удобнее процедура пожертвования, тем больше нуждающихся смогут получить помощь. Поэтому мы предусмотрели возможность благотворительных переводов не только со счета физического лица, но и с расчетного счета», - отмечает руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

Аналогичная возможность уже существует в интернет-банке для физических лиц «Альфа-Клик». Банк длительное время сотрудничает с фондами «Линия жизни», «Всемирный фонд дикой природы» и «Красивые дети в красивом мире». «Мы очень рады, что к пулу наших партнеров присоединился хорошо известный «Русфонд», созданный ИД «КоммерсантЪ» в 1996 году. Благодаря обновленному функционалу «Альфа-Бизнес Онлайн» возможности корпоративных клиентов Альфа-Банка будут соединены с многолетним опытом «Русфонда», что позволит оказать еще больший объем поддержки тяжело больным детям, нуждающимся в дорогом лечении, сиротам и инвалидам», - подчеркивает руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

Русфонд благодарит клиентов Альфа-банка за доверие и помощь в финансировании лечения тяжелобольных детей.

Альфа-Банк на протяжении многих лет поддерживает инициативы в сфере благотворительности. Так, в марте 2016 года Альфа-Банк первым на финансовом рынке выпустил корпоративную аффинити карту - "Альфа-Cash Ультра". Расплачиваясь картой в магазинах, предприниматели помогают детям. С каждой покупкой клиента Альфа-Банк жертвует из собственных средств 0,39% от суммы проведенной транзакции. За период с марта 2016 по ноябрь 2017 гг. в фонд «Линия жизни» было перечислено почти 20 млн рублей. Эти средства позволили оказать помощь 20 детям, еще 7 ожидают гарантированного лечения в ближайшее время.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ.

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 5541 ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР), в том числе из-за рубежа. Мы просто помогаем вам помогать.

Всего собрано свыше 10,681 млрд руб. В 2017 году (на 5 декабря) собрано 1 610 930 871 руб., помощь получил 2401 ребенок, протипировано 9172 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.

Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год.

В сентябре 2017 года Русфонд вошел в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.