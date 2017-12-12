Воровство электроэнергии: ИЭСК предложит вознаграждение за информацию о незаконном энергопотреблении

ОАО «Иркутская электросетевая компания» в рамках борьбы с воровством электроэнергии открывает специальную горячую линию. Жители Иркутской области смогут сообщить на нее информацию об известных им фактах незаконного и бездоговорного потребления электроэнергии и получить вознаграждение в размере от 500 до 3000 рублей.

Компания держит на особом контроле вопрос бездоговорного потребления электроэнергии, так как незаконное энергопотребление нередко становится причиной перегрузок в работе энергосистемы, а также пожаров в частных домах. Кроме того, украденная энергия списывается на потери в сетях, а значит, в конечном счете, оплачивается добросовестными потребителями.

Для борьбы с нарушителями ОАО «ИЭСК» совместно с представителями муниципальных властей и правоохранительных органов проводит специальные рейды по выявлению незаконных подключений к электрическим сетям и бездоговорному потреблению. Другое направление – информационное сотрудничество с бюро кредитных историй, в рамках которого компания передает информацию о недобросовестных потребителях в национальную базу кредитных историй, что затрудняет получение кредитов. Компания рассчитывает, что горячая линия позволит выявить и ликвидировать дополнительные очаги бездоговорного потребления.

Процедура приема сообщений на горячую линию регламентируется стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО «ИЭСК» по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ, сообщает пресс-служба компании.

За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по номеру телефона – 8 (3952) 792-480.

Справка: ОАО «ИЭСК» было создано на базе сетевых филиалов ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Основными акционерами компании сегодня являются ПАО «РусГидро» (42,75%) и ПАО «Иркутскэнерго» (19,9%).