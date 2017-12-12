Директором Тувинского филиала Связь-Банка назначена Ирина Костарева

Директором Тувинского филиала Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) назначена Ирина Костарева.

И.Костарева родилась в Республике Тыва. В 1988 году получила высшее экономическое образование в Иркутском институте народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».

Работала в Министерстве финансов Тувинской АССР.

В банковской сфере с 1992 года, в разные годы трудилась в коммерческих банках Сибирский кредит, Тувакредит и Связь-Банке.

С 2009 года - заместитель управляющего Тувинского филиала Связь-Банка