ГринКомБанк сообщил о закрытии дополнительного офиса Глазковский в Иркутске

Акционерное общество «ГринКомБанк» сообщает о закрытии 20.12.2017г. дополнительного офиса "Глазковский".

Клиенты дополнительного офиса "Глазковский", будут переданы на обслуживание в Головной офис, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 8.

Закрытие дополнительного офиса не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к клиентам.

Все действующие договоры сохраняются без изменений и не требуют переоформления.

Консультацию по возникающим вопросам Вы можете получить у сотрудника Банка по телефонам:

8 (3952) 24-01-97; 25-51-96