Сервис от БКС Банка и OneTwoTrip: путешествуйте и получайте cashback до 6% на отели и билеты

БКС Банк совместно с OneTwoTrip представили новый онлайн-сервис для организации путешествий.

Теперь клиенты БКС могут получить экономию при покупке авиа-, ж/д билетов и бронировании отелей на сайте БКС Банка в разделе «Путешествия» при оплате картой БКС. Cashback от стоимости номера в отеле составит 6%, билетов на поезд — 5%, авиабилетов — 2%.

Преимущества онлайн-сервиса:

более 800 авиакомпаний, поезда РЖД по России и СНГ, более 1 500 000 отелей, хостелов и апартаментов по всему миру;

мгновенное подтверждение заказа, вся необходимая информация поступает на электронную почту;

круглосуточная служба поддержки, доступная по почте и телефону, а также в популярных мессенджерах;

возможность вернуть или обменять билеты в один клик в личном кабинете OneTwoTrip.

«Мы стремимся быть больше, чем банк, создавая дополнительные преимущества для клиента. Банк должен стать «умным советником» для клиента, этой цели мы и намерены достичь через стратегические партнерства и внедрение удобных онлайн сервисов», — отмечает директор по розничному банковскому бизнесу БКС Банка Андрей Карякин.

«Партнерство с OneTwoTrip — это первый шаг в развитии нового стратегического направления работы с партнерами. В наших планах запуск экосистемы онлайн-приложений, сервисов и продуктов под потребности наших клиентов», — комментирует директор по развитию бизнеса цифровых каналов БКС Банка Павел Кириллов.