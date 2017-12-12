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Бинбанк и Росевробанк объединили сети банкоматов

12 декабря 2017

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера – Росевробанка. 

Теперь клиенты Бинбанка и Росевробанка могут вносить и снимать наличные средства в единой сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. 

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 15 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров). 


/ СИА /
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