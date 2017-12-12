Бинбанк и Росевробанк объединили сети банкоматов

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера – Росевробанка.

Теперь клиенты Бинбанка и Росевробанка могут вносить и снимать наличные средства в единой сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 15 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).