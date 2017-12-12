Сбербанк получил награду за достижения в области инновационной деятельности

Сбербанк стал лауреатом премии «Время инноваций - 2017» в номинации «Инновационно-активная компания года» в категории ФИНАНСЫ И КОНСАЛТИНГ за достижения в корпоративном бизнесе.

В 2017 году доля Сбербанка составляет 32% от всех транзакций на рынке России; доля кассовых операций в удалённых каналах обслуживания составила 87%, что позволило клиентам сэкономить 27 млн часов в год. Более миллиона предпринимателей были подключены к сервису для корпоративных клиентов 20х7. Время проведения платежей внутри банка сократилось в 7 раз: с 23 мин. в январе 2016 года до 3 мин. в январе 2017 года.

Премия «Время Инноваций» проводится с 2011 года. Организатор Премии - Фонд «Социальные проекты и программы». В состав экспертного совета Премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.